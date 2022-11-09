По словам Лопес, Аффлек всегда был особенным человеком в ее жизни.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прошлым летом шокировала поклонников новостью о воссоединение с актером Беном Аффлеком спустя 17 лет.

Их история любви потрясла весь мир, не говоря уже об их самых преданных фанатах. В интервью Vogue знаменитость призналась, что первым на связь спустя столько лет вышел Аффлек.

Произошло это после того, как она объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом. Однако, как признается Лопес, даже, будучи в отношениях с Родригесом, она продолжала любить своего бывшего.

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Дженнифер рассказала, что тогда Аффлек написал ей на электронную почту и поздравил с помолвкой. Они продолжили общение и даже начали видеться. Совсем скоро они поняли, что их чувства никуда не делись, поэтому они решили вновь сойтись.

Лопес добавила, что Аффлек всегда был особенным человеком в ее жизни:

"Я никогда не избегала того факта, что всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Люди в моей жизни знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы восстановили связь, эти чувства для меня все еще были реальными".

Джей Ло и Бен Аффлек: история отношений

Актеры начали встречаться еще в начале 2000-х годов. Через два года Бен сделал предложение своей возлюбленной, но тогда свадьбе так и не суждено было состояться. Через год они расстались, и начали устраивать свою личную жизнь по отдельности.

Спустя 17 лет они воссоединились и уже 16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло поддержали Украину в развязанной РФ войне.

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