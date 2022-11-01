Пока им удалось пообщаться только онлайн.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на связь с голливудским актером Беном Аффлеком, чтобы обсудить поддержку нашей страны в мире.

Ермак отметил, что сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях мира.

Пока Ермаку и Аффлеку удалось пообщаться лишь онлайн. В разговоре они обсудили пути еще большей поддержки Украины и ее граждан во время этих тяжелых испытаний. Однако руководитель ОПУ пригласил актера по возможности посетить Украину.

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Бен Аффлек: что о нем известно

Бен Аффлек - американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар": за оригинальный сценарий фильма "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Деймоном) и за фильм "Операция "Арго"" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом).

Последними его ролями были графа Пьера д’Аленсона в "Последней дуэле" и Вика ван Аллена в "Глубоких водах" (с Аной де Армас).

Напомним, 16 июля 2022 года Бен Аффлек женился на Джениффер Лопес. Этого события они ждали многие годы, и вот наконец это свершилось.

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