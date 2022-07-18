Звезды тайно поженились в Лос-Анджелесе.

Сегодня весь мир облетела новость о свадьбе американской певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. История любви этой пары достойна отдельной книги с самым драматическим сюжетом.

Они начали встречаться еще в начале 2000-х годов. Через два года Бен сделал предложение своей возлюбленной, но тогда свадьбе так и не суждено было состояться. Через год они расстались, и начали устраивать свою личную жизнь по отдельности.

В 2021 году стало известно об их воссоединении. Изначально влюбленные скрывались, но когда внимательные папарацци их "спалили", то продолжать прятаться уже не было смысла.

И какой радостью для поклонников стало то, что на днях они официально оформили свои отношения. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, где присутствовали только самые близкие люди. А свидетелями были дети Лопес от предыдущего брака.

Сама певица призналась, что это была лучшая ночь в их с Аффлеком жизни.

"Когда любовь настоящая, единственное, что имеет значение в браке, – это только вы вдвоем и обещания, которое мы даем: любить, заботиться, понимать, быть терпеливыми и добрыми. У нас это есть. И многое другое. Лучшая ночь в нашей жизни", – написала Лопес на своем именном сайте.

Она добавила, что все что нужно человеку - это любовь. И, конечно, поблагодарила Бена за то, что у них это в изобилии.

"Новая замечательная семья из пяти чудесных детей и жизнь, ради которой больше нет причин ждать. Любовь – великая вещь, может быть, лучшая из всех, и ее стоит ждать. С любовью, миссис Дженнифер Линн Аффлек", – подытожила артистка.

Напомним, 16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились.

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