Певица восхитила сеть / instagram.com/jlo
Популярная певица Джей Ло опубликовала в социальной сети новую фотографию.
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На снимке она позирует возле зеркала, сидя на ножках. Звезда надела белый монокини, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Кроме того, она заплела высокий пучок и надела стильные серьги-кольца.
Стоит отметить, что Лопес занимается спортом. Она часто делится в социальных сетях фотографиями с тренировок, а также добавляет видео некоторых упражнений.
Певица восхитила сеть / instagram.com/jlo
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