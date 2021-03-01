Певица обнародовала новый снимок в Instagram.

Популярная певица Джей Ло опубликовала в социальной сети новую фотографию.

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На снимке она позирует возле зеркала, сидя на ножках. Звезда надела белый монокини, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Кроме того, она заплела высокий пучок и надела стильные серьги-кольца.

Стоит отметить, что Лопес занимается спортом. Она часто делится в социальных сетях фотографиями с тренировок, а также добавляет видео некоторых упражнений.

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Автор: Диана Могилевич