Jerry Heil снялась в костюме болельщицы / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица известная как Jerry Heil показала серию снимков со съемок нового клипа.
Фото девушка опубликовала в своем Instagram.
На этот раз она предстала в костюме болельщицы.
«Остается третий съемочный день из двух запланированных. Пусть он будет финальным, я хочу спать», – призналась исполнительница.
Jerry Heil снимает новый клип / фото instagram.com/thejerryheil
При этом подписчики поспешили поддержать ее: «Мне кажется, что ты вообще никогда не спишь», «Ты офигенная», «Какая же ты классная», «Что за школьница?)».
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