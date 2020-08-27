Певица призналась, что уже устала от съемок.

Украинская певица известная как Jerry Heil показала серию снимков со съемок нового клипа.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На этот раз она предстала в костюме болельщицы.

«Остается третий съемочный день из двух запланированных. Пусть он будет финальным, я хочу спать», – призналась исполнительница.

При этом подписчики поспешили поддержать ее: «Мне кажется, что ты вообще никогда не спишь», «Ты офигенная», «Какая же ты классная», «Что за школьница?)».

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Автор: Катерина Шварц