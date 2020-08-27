Потап показал фото со свидания с Настей Каменских
12:45, 27 августа 2020Звезды
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Рэпер повел свою супругу в ресторан.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинский рэпер Потап и его супруга, певица Настя Каменских отправились в загородный ресторанный комплекс на свидание.
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Потап опубликовал в своем Instagram фотографию, где пара предстала в летних образах. Настя надела шорты-бермуды, топ и жакет. А дополнила образ коричневой сумкой. Сам рэпер предстал в шортах, рубашке и мокасинах.
Стоит отметить, что Настя предпочла не наносить макияж. При этом она прикрыла глаза солнцезащитными очками. А вот в руке она держала букет от своего возлюбленного.
Потап показав фото / instagram.com/realpotap
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