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Потап показал фото со свидания с Настей Каменских

12:45, 27 августа 2020
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Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux

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Потап опубликовал в своем Instagram фотографию, где пара предстала в летних образах. Настя надела шорты-бермуды, топ и жакет. А дополнила образ коричневой сумкой. Сам рэпер предстал в шортах, рубашке и мокасинах. 

Стоит отметить, что Настя предпочла не наносить макияж. При этом она прикрыла глаза солнцезащитными очками. А вот в руке она держала букет от своего возлюбленного.

Потап показав фото / instagram.com/realpotap

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Автор: Диана Могилевич

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