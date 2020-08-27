Потап показал фото со свидания с Настей Каменских

Рэпер повел свою супругу в ресторан.

Украинский рэпер Потап и его супруга, певица Настя Каменских отправились в загородный ресторанный комплекс на свидание.

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Потап опубликовал в своем Instagram фотографию, где пара предстала в летних образах. Настя надела шорты-бермуды, топ и жакет. А дополнила образ коричневой сумкой. Сам рэпер предстал в шортах, рубашке и мокасинах.

Стоит отметить, что Настя предпочла не наносить макияж. При этом она прикрыла глаза солнцезащитными очками. А вот в руке она держала букет от своего возлюбленного.

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Автор: Диана Могилевич