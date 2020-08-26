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Известная модель без белья в прозрачном платье засветила беременный животик

18:26, 26 августа 2020
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Модель показала фото / instagram.com/gigihadid

Девушке, будучи на последних сроках беременности, снялась без белья в полупрозрачном платье. Стоит отметить, что на кадрах видно уже достаточно большой животик Хадид.

Модель показала фото / instagram.com/gigihadid
Модель показала фото / instagram.com/gigihadid

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Автор: Диана Могилевич

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