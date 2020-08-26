Известная модель без белья в прозрачном платье засветила беременный животик

Джиджи Хадид показала новое фото.

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид опубликовала в Instagram откровенные фотографии. Девушке, будучи на последних сроках беременности, снялась без белья в полупрозрачном платье. Стоит отметить, что на кадрах видно уже достаточно большой животик Хадид. Другие новости по теме: Супермодель Ирина Шейк засветила сногсшибательную фигуру в бикини

41-летняя Ани Лорак блеснула фигурой в мини-шортах

Сексуальная Ким Кардашьян в трусиках засветила лишний вес Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter