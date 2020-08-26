Известная модель без белья в прозрачном платье засветила беременный животик
18:26, 26 августа 2020Звезды
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Джиджи Хадид показала новое фото.
Модель показала фото / instagram.com/gigihadid
Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид опубликовала в Instagram откровенные фотографии.
Девушке, будучи на последних сроках беременности, снялась без белья в полупрозрачном платье. Стоит отметить, что на кадрах видно уже достаточно большой животик Хадид.
Модель показала фото / instagram.com/gigihadid
Модель показала фото / instagram.com/gigihadid
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