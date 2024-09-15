Экс-супругов заметили возле отеля в Лос-Анджелесе.

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая рассталась с оскароносным актером Беном Аффлеком, неожиданно снова показалась с ним на публике. Знаменитостей заметили вместе в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание The Dailly Mail, звезд застали возле отеля Beverly Hills в субботу, 14 сентября. Туда артисты приехали вместе на внедорожнике Аффлека. Указано, что между экс-влюбленными произошла словесная перепалка, а местные папарацци сняли этот момент и распространили кадры в сети.

На снимках заметно, что Бен активно жестикулировал во время разговора. Он был злым и эмоционально о чем-то говорил экс-жене. Также заметно, что его раздражали фотографы, которые следили за парой.

Их встреча состоялась на глазах у детей Аффлека от бывшей жены Дженнифер Гарнер - 15-летнего Фина и 12-летнего Сэмюэля. С ними еще были близнецы Джей Ло - 16-летние Эмми и Макс. На руке певицы заметили обручальное кольцо, однако его она носит на мизинце.

Отметим, что Лопес и Аффлек разошлись еще 26 апреля, но 20 августа исполнительница подала официальное заявление на развод. Инсайдеры отмечали, что причиной разрыва пары стали "непримиримые разногласия". Также стало известно, что звезды выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. У супругов не было брачного договора, поэтому все их имущество считается общим. Актер и певица состояли в браке ровно два года. Они тайно поженились в августе 2022-го.

Напомним, ранее стали известны подробности личной жизни Аффлека после развода с Лопес.

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