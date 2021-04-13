Актриса хочет стать мамой девочки.

Известная актриса Дженнифер Энистон во время съемок спецвыпуска "Друзей" заявила, что уже давно задумывалась над тем, чтобы усыновить ребенка.

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Об этом сообщает Closer.

"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за тяжелого рабочего графика и множества других дел", – объяснил подробнее инсайдер.

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Автор: Диана Могилевич