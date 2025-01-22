Уже длительное время в сети поговаривают, что Хейли Бибер и Джастин больше не вместе, а сейчас артист и сам намекнул на это.

Знаменитый канадский певец Джастин Бибер на фоне слухов о кризисе в браке и даже разводе с женой - моделью и бизнесвумен Хейли Бибер - отписался от нее в Instagram. Артист объяснил, в чем причина.

Накануне в сети распространились скриншоты, на которых было видно, что исполнитель больше не следит за своей женой в соцсетях, которая в августе прошлого года родила ему первенца. Пользователи сразу предположили, что отношения пары ухудшились и они больше не вместе. Кроме того, поклонники заметили, что Бибер отписался также и от многих своих друзей в сети.

Джастин не стал тянуть интригу и сразу вышел на связь с объяснениями. Он опубликовал "сториз", в которой написал, что отписка от любимой - это ошибка. Мол, это сделал не он. По его словам, неизвестный зашел в его аккаунт и отменил подписку на Хейли.

Видео дня

"Кто-то зашел в мой аккаунт и отменил подписку на мою жену", - указал Джастин в "сториз", которую через некоторое время удалил.

Позже он опубликовал пост в Instagram, в котором поделился романтическими кадрами с бизнесвумен. Парочка провела время на отдыхе в горах и успела зафиксировать ценные моменты вместе на камеру. Таким образом Джастин, вероятно, хотел продемонстрировать, что в его браке все хорошо и опровергнуть слухи о разводе.

К слову, Биберы поженились в октябре 2018 года. Уже в мае прошлого года стало известно, что пара станет родителями. А в августе родился их сын Джек Блюз.

Напомним, ранее Джастин Бибер прокомментировал помолвку бывшей Селены Гомес. Артист признался, что новость об этом его "зацепила". Певица выходит замуж за продюсера Бенни Бланко, который сделал ей предложение в декабре прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: