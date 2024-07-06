Певица ответила, как оккупанты присвоили дом.

Известная украинская певица Джамала, чьим имуществом в Крыму оккупанты незаконно завладели, рассказала, как им это удалось. Исполнительница в очередной раз придала огласке циничное преступление россиян и поделилась архивными фото с полуострова.

В своем Instagram артистка заявила, что дом ее родителей в аннексированном Крыму окончательно отобрали захватчики, не имея никаких законных оснований для этого. По словам Джамалы, все поколения ее семьи страдали из-за оккупантов. И вот снова, просто сейчас они воруют имущество и вещи, которые им не принадлежат.

Джамала говорит, что Крым - это место силы для нее. Роднее места для певицы нет. Поэтому она будет бороться за свой дом и требует справедливости. Артистка в очередной раз подчеркнула, что не будет молчать.

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"Они забрали дом! Если в мире есть справедливость - Россия за все ответит! За все наши слезы, за наших родных и знакомых, за наши дома, за нашу землю. Все, что у меня есть, - мое детство, мои воспоминания, которые стараюсь беречь. И сегодня эти воспоминания забирают. Копаются в родительских вещах, в семейных архивах. Уже столько поколений мы не можем оставить ничего своим детям. Потому что преступники снова приходят в наш дом. Уничтожают, разрушают, отбирают, воруют. Просто в этот момент они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей. Все, что я могу сделать сегодня, - не молчать. И не буду молчать!" - написала исполнительница.

В комментарии для "Украинской правды" Джамала рассказала, что много лет в доме никто не жил. За ним ухаживали соседи, у которых россияне просто забрали ключи и присвоили себе имущество знаменитости.

"Сначала нашли бумажку. Недели две назад пришли "журналисты" и стали снимать дом. Потом позавчера пришел кто-то и сказал, что будем все оформлять. Потом пришли и забрали ключи у соседей. Им даже не надо было ничего взламывать. А сегодня они пришли и описывали имущество. Сегодня можно сказать забрали дом", - отметила Джамала.

Напомним, ранее Джамала сообщила, что Россия на месте дома ее родителей в Крыму хочет построить санаторий для своей армии.

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