Джамала не собирается молчать стотовно незаконных действий российских оккупантов.

Украинская певица, победительница международного песенного конкурса Евровидение-2016, Джамала сообщила, что российские оккупационные власти на месте отобранного дома ее родителей в Крыму намерены построить санаторий для российской армии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполнительница сказала на брифинге журналистам.

"Буквально на днях, оккупационная власть объявила, что она забирает дом моих родителей, дом моего дедушки, и хочет сделать там санаторий для российских военных. Конечно, мы с вами понимаем, что о правомерности этих действий или правах человека не идет речь на оккупированных территориях", - сказала Джамала.

Певица считает, что российская оккупационная власть в Крыму хотела бы, чтобы она об этом молчала.

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"Но я не могу себе позволить и не хочу не говорить об этом, потому что это такое сообщение всем украинцам, всем крымским татарам, что они (россияне) могут делать произвол и то, что захочется среди белого дня в 21-м веке", - подчеркнула Джамала.

Она отметила, что важно говорить о незаконных действиях и правах человека, несмотря ни на что.

Дом родителей Джамалы в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти в Крыму отобрали у родителей артистки два земельных участка в Алуште, а также еще несколько объектов, о которых пока не говорят. Россияне уже успели продать недвижимое имущество и заработать на украинцах, чтобы обеспечить свою кровавую армию.

"Недавно появилась новость о том, что родительский дом в Крыму безосновательно забирает местная власть. Это ужасная и болезненная новость для всей нашей семьи. Вот как это осознать, что в цивилизованном мире происходит такой беспредел: сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это - репрессии, это - депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самоуправство, которое совершает российская власть", - отметила тогда Джамала.

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