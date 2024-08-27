Звезда празднует свое 41-летие.

Известная украинская певица Джамала, которая недавно в третий раз стала мамой, празднует свой день рождения. Сегодня, 27 августа, ей исполнился 41 год.

По случаю праздника артистка опубликовала пост в Instagram и показала новое фото с младшим сыном Алимом.

"Лучшее, что я могла себе подарить на новый год - у меня есть. Еще бы победы, и все! Как-то услышала высказывание известного чайлдфри дизайнера Карла Лагельфеда, что мол: "Дети рядом придают вам лишних сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я выгляжу на 23. С днем рождения меня! Спасибо, что жива силам ВСУ", - написала именинница.

Видео дня

Также в сети поздравил звезду и ее муж-бизнесмен Бекир Сулейманов.

"С твоим днем, Джамала! Люблю тебя безгранично, самое интересное впереди. От нашего мужского большинства", - написал Бекир и показал совместное фото с женой.

Как будут праздновать этот день и какие подарки получила певица - она не отметила.

К слову, пара воспитывает троих сыновей. Первенца супруги назвали Эмир-Рахман. Мальчику сейчас 6 лет. Летом 2020 года певица родила второго сына Селима-Гирай. А спустя четыре года Джамала объявила о пополнении в семье и родила мальчика Алима, которому сейчас 3 месяца.

Напомним, ранее певица Джамала рассказала, с какими трудностями материнства столкнулась.

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