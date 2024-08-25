Певица ответила, помогает ли ей с детьми муж.

Известная украинская певица Джамала откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением третьего сына на свет. Артистка поделилась, с какими трудностями столкнулась в роли многодетной матери.

Как известно, в мае Джамала в третий раз стала мамой. У нее родился сын Алим. Знаменитость не скрывает, что ей сложно воспитывать одновременно троих детей. Кроме Алима у звезды есть еще два старших сына Эмир и Селим. Артистка пока не обращалась за помощью к няне. Джамала говорит, что ей непросто одновременно уделять время детям, работе и быту.

"Материнство - это такой труд. Каждый раз после грудного вскармливания ты как будто отпахал в зале два часа. До этого ты должна пополнить запасы. Это сто процентов жертва ради ребенка. Старший Эмир идет в школу, средний, которому четыре, - в садик. Алим постоянно со мной. У каждого свой тайм-менеджмент. То есть ты понимаешь, во сколько встать старшему, среднему... Они понимают, что я полностью их. Конечно, еще отец должен получить свою порцию заботы. Поэтому я стараюсь сейчас действительно балансировать", - отметила певица.

Джамала говорит, что в непростое время настоящей поддержкой и опорой для нее стал муж - бизнесмен Бекир Сулейманов. Он всегда дает любимой возможность отдохнуть и посвятить себя музыке, а не только сыновьям. В то же время звезда добавила, что с рождением Алима она меньше переживает по мелочам и чувствует себя расслабленнее по сравнению с предыдущими детьми.

"Он занимается всеми моими делами и наоборот он мне говорит, когда будет новая песня. Говорит: "Давай я освобожу тебе время, заберу лишний раз малыша". Но это здесь так не работает, потому что ты должен освободить свое пространство в голове. А когда ты заботишься круглосуточно о детях, то это очень трудно. Поэтому я на этот раз более расслабленная, позволила себе не спешить. Все будет нормально. Очень счастлива, что все заботы о детях сейчас мы делим даже не пополам, а больше все на муже. Мы пока что справляемся сами", - рассказала Джамала.

Напомним, ранее Джамала впервые за долгое время показала двухмесячного сына и обратилась к фанам.

Вас также могут заинтересовать новости: