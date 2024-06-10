Певица решила поэкспериментировать с внешностью.

Известная украинская певица удивила поклонников сменой имиджа. Артистка решила поэкспериментировать со своими волосами.

В своем Instagram она вышла на связь с поклонниками и показалась в новом образе. Джамала решила отрезать себе челку. Звезда также решила еще и изменить стрижку, в частности, она подрезала кончики и длина ее волос заметно укоротилась. Певица показала парикмахера, которая помогла воплотить ее желание.

Сама артистка говорит, что довольна результатом и ей нравится ее новый образ, за что Джамала поблагодарила мастера. Также исполнительница поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новая прическа.

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Поклонники положительно отреагировали и оценили изменения во внешности артистки. Они прислали знаменитости много смайликов в форме сердечек и огоньков.

Как известно, на днях певица в третий раз стала мамой. Джамала родила сына Алима. Звезда поделилась фотографиями с выписки и рассказывала, как отреагировали старшие сыновья на младшего братика. Вероятно, новый этап в жизни вдохновил исполнительницу на изменения.

Напомним, ранее Джамала выпустила лирический трек о любви.

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