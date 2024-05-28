Певица теперь многодетная мама.

Украинская певица Джамала, которая недавно стала мамой в третий раз, показала трогательные кадры с выписки и первую встречу старших сыновей с новорожденным Алимом.

В своем Instagram звезда опубликовала видео из роддома. Поздравить с рождением сыночка пришло немало родственников и друзей. Рядом с ней постоянно был муж Бекир Сулейманов, который держал малыша на руках.

Во время выписки артистка не смогла сдержать эмоций и заплакала от счастья.

"Такой особенный день. Спасибо всем врачам. Там, где вы и есть жизнь", - подписала Джамала видео.

Интересно, что старшие сыновья Эмир-Рахман и Селим-Гирай на первую встречу с братиком оделись одинаково и активно позировали на камеру вместе с родителями. Мальчики радовались появлению малышей и играли с игрушками.

К слову, третий сын Джамалы и Бекира родился 24 мая. Но певица сообщила об этом позже в своем Instagram. Известно, что артистка до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала новые песни. Ранее она рассказывала, что не планирует сидеть в декрете.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала трогательные фото с выписки из роддома.

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