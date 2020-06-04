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Беременная Джамала в нежном образе рассказала о своей мечте (фото)

10:30, 04 июня 2020
Звезды
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Джамала / фото instagram.com/jamalajaaa

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Серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото беременная Джамала предстала в очень нежном образе. Певица надела пудровое платье свободного кроя и длинными епископскими рукавами.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась Джамала.

Поклонники поспешили прокомментировать новые фото артистки: "Такие нежные фото! Вам очень идет платье! И мечты супер!", "Вы обаятельная и все скоро будет очень хорошо", "Все красивее и красивее", - написали фолловеры.

Напомним, недавно Джамала показала поклонникам свою коллекцию вышиванок

Джамала беременна / фото instagram.com/jamalajaaa
Певица ждет второго ребенка / фото instagram.com/jamalajaaa

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Теги: #Джамала#фото