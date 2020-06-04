Беременная Джамала в нежном образе рассказала о своей мечте (фото)

Певица поделилась с поклонниками новыми снимками.

Известная украинская певица Джамала, которая в скором времени станет мамой во второй раз, порадовала поклонников новыми фото.

Читайте такжеВ красном тюрбане: Джамала показала новый образ (фото)

Серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото беременная Джамала предстала в очень нежном образе. Певица надела пудровое платье свободного кроя и длинными епископскими рукавами.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась Джамала.

Поклонники поспешили прокомментировать новые фото артистки: "Такие нежные фото! Вам очень идет платье! И мечты супер!", "Вы обаятельная и все скоро будет очень хорошо", "Все красивее и красивее", - написали фолловеры.

Напомним, недавно Джамала показала поклонникам свою коллекцию вышиванок.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram