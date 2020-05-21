Джамала похвасталась своими вышиванками (фото)
Известная украинская певица Джамала показала поклонникам свои платья-вышиванки.
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Фото невероятно красивых нарядов она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышивка!" - рассказала Джамала.
На фото певица продемонстрировала несколько разных платьев-вышиванок.
"Она (вышивка - УНИАН) современная, она красивая, она сложная, фактурная, яркая. Ее можно надевать с каблуками или кроссовками, шляпами", - написала Джамала.
"Когда ездишь по миру, именно вышиванка — это твое приветствие без слов!" - уверена певица.
Напомним, День вышиванки 2020 в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, и в этот раз приходится на 21 мая.