Джамала похвасталась своими вышиванками (фото)

"Вышиванка — это твое приветствие без слов", - уверена артистка.

Известная украинская певица Джамала показала поклонникам свои платья-вышиванки.

Читайте также"Очень личная история": Джамала поделилась историей о депортированной из Крыма в 1944 году прабабушке (фото)

Фото невероятно красивых нарядов она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма или я в Лондоне в Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышивка!" - рассказала Джамала.

На фото певица продемонстрировала несколько разных платьев-вышиванок.

"Она (вышивка - УНИАН) современная, она красивая, она сложная, фактурная, яркая. Ее можно надевать с каблуками или кроссовками, шляпами", - написала Джамала.

"Когда ездишь по миру, именно вышиванка — это твое приветствие без слов!" - уверена певица.

Напомним, День вышиванки 2020 в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, и в этот раз приходится на 21 мая.