Женщины дружат почти 30 лет.

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец рассказала об изменениях Елены Зеленской в период полномасштабной войны России против Украины. Своими наблюдениями она поделилась сегодня, 6 февраля, в день рождения Первой леди.

Сначала Кравец подчеркнула, что видит силу, которую Зеленская в себе открыла и ежедневно демонстрирует всему миру.

"Она осознала свою мягкую силу. Как она распространяет правду болезненную. Это всегда очень по-женски, но в то же время очень мощно", – сказала Елена программе "Сніданок з 1+1".

Видео дня

Также женщина понимает, что сейчас Елена очень уставшая. Поэтому догадывается, о чем она больше всего мечтает.

"Мне кажется, что ей очень хочется уединения, побыть наедине вообще. Я знаю, как она это любит и как ей это нужно", - отметила актриса.

И добавила, что до того, как Владимир Зеленский решил пойти в политику, супруги часто путешествовали только вдвоем.

"Они вдвоем просто ехали куда-то. И в этом столько только их мира, их микрокосмоса. И это романтично, они не теряли это", - добавила Кравец.

Что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской

Женщин объединяет почти 30-летняя дружба. Кравец начинала карьеру юмористки вместе с Владимиром Зеленским в Криворожском КВН. Там они и познакомились с Еленой, которая тогда писала шутки для команды. Далее была совместная работа в "Квартале 95".

Потом Кравец стала крестной мамой Первой леди, а муж актрисы стал кумом Зеленских, ведь покрестил их дочь Александру.

Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал, где сейчас находятся его дети.

Вас также могут заинтересовать новости: