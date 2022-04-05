Одной из граней агрессии РФ против Украины является информационная война.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала о том, какие фейки в России распространяют об украинских артистах. Звезда подчеркнула - их цель - спровоцировать скандалы вокруг исполнителей из Украины.

Об этом Цибульская написала у себя в Instagram.

Цибульская опубликовала у себя в профиле скриншоты переписок, которые подтверждают, что Оля якобы согласилась выступать для россиян за пять тысяч евро. Звезда заявила - это фейковая информация, и в РФ она концерты не дает.

Артистка рассказала, что такая информация распространяется для того, чтобы дискредитировать украинских исполнителей.

"И я знаю о случаях наших артистов, когда брали эти переписки и фотошополи, будто артистов приглашали выступать в Россию и они соглашались. Хочу вас предупредить: никаких выступлений России у меня не было и не будет", - заявила певица.

Напомним, украинский танцор Назар Грабар записал видео из Бучи, в котором рассказал обо всех зверствах российских оккупантов.

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