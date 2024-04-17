Певица стала лицом обложки журнала TIME.

Известная британская певица Дуа Липа, которая выпустила саундтрек к "Барби", стала одной из 100 самых влиятельных людей мира.

Журнал TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Дуа Липа попала на обложку издания, как одна из таких. Авторы объясняют свой выбор стремительным взлетом музыкальной и актерской карьеры знаменитости, а также ее весомым влиянием на современную культуру.

Как известно, 5 песен певицы вошли в топ-10 чарта Billboard Hot 100, а также Луа Липа была награждена наградами Grammy и Brit Awards. Кроме того, среди ее успехов саундтрек к популярному фильму "Барби" и роль в шпионском триллере "Аргайл", где она сыграла злодейку.

Видео дня

Сейчас исполнительница работает над новым альбомом "Radical Optimism", в который войдет 11 хитов. По словам певицы, этот альбом более зрелый и серьезный, чем предыдущий:

Я просто другой человек, поэтому, конечно, и альбом будет отличаться. Теперь у меня другие мысли, желания, потребности и перспективы...Я чувствую себя наиболее уверенно в нынешний момент жизни.

Что известно о Дуа Липе

Дуа Липа родилась в Лондоне и сейчас ей 28 лет. Свой творческий путь звезда начала с театральной школы, где играла роли в спектаклях. Также в юности она записывала каверы на YouTube и SoundCloud. Успех певицы начался с выступлений в ночных клубах и ресторанах, а также ее первого модельного контракта.

Настоящим прорывом в популярности знаменитости стала реклама шоу "X Factor", где она снялась. После этого Липе предложили контракты TaP Music и Warner Bros. В 2015 году Дуа Липа выпустила первую собственную песню "New Love", который стал началом ее певческой карьеры.

Дуа Липа

Напомним, ранее украинский режиссер Таня Муиньо сняла клип для Дуа Липы.

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