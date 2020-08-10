Дуа Липа в кофте за $2500 засветила целлюлит на попе

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.

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Кашемировый кардиган, в котором предстала звезда стоит 2 500 долларов. А дополнили образ шорты, которые были в комплекте с кардиганом. Волосы Дуа собрала в хвост.

Стоит отметить, что шорты были очень короткими и полностью не прикрывали попу певицы. В результате было видно ее целлюлит.

Ранее известная певица Дуа Липа с отросшими корнями предстала в красном топе. В результате было видно ее стальной пресс.

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