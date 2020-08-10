Дуа Липа в кофте за $2500 засветила целлюлит на попе
15:39, 10 августа 2020Звезды
98 0
Певица опубликовала новое фото.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.
Читайте такжеИзвестная певица без бюстгальтера сверкнула сосками
Кашемировый кардиган, в котором предстала звезда стоит 2 500 долларов. А дополнили образ шорты, которые были в комплекте с кардиганом. Волосы Дуа собрала в хвост.
Стоит отметить, что шорты были очень короткими и полностью не прикрывали попу певицы. В результате было видно ее целлюлит.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
- Ранее известная певица Дуа Липа с отросшими корнями предстала в красном топе. В результате было видно ее стальной пресс.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter