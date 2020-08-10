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Дуа Липа в кофте за $2500 засветила целлюлит на попе

15:39, 10 августа 2020
Звезды
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Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

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Кашемировый кардиган, в котором предстала звезда стоит 2 500 долларов. А дополнили образ шорты, которые были в комплекте с кардиганом. Волосы Дуа собрала в хвост.

Стоит отметить, что шорты были очень короткими и полностью не прикрывали попу певицы. В результате было видно ее целлюлит. 

Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

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