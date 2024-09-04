Дочь Залужного раскрыла его давнюю тайну - подробности

Она даже вспомнила реакцию своей мамы на это.

Дочь экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - Арина - раскрыла тайну своего отца. Оказывается, "железный генерал" долгое время отказывался кое-что делать.

Как сообщила бывшая советница Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская, ссылаясь на слова его дочери Арины, в книге "Железный генерал. Уроки человечности", Валерий отказывался покупать себе гражданскую одежду.

Вероятно, генерал настолько привык к военной форме, что, возможно, ему было просто некомфортно ходить не в "пикселе".

Видео дня

"Мама говорила: "Ты и спать будешь в форме", – сообщила Арина Залужная.

Отметим, Валерий Залужный в браке уже более 20 лет. Ранее его супруга Елена работала финансистом в банке. Пара воспитывает двух дочерей. Валерий рассказывал, что старшая - военная, и служит в Киевском гарнизоне, а младшая Кристина учится в Одессе и планирует стать врачом.

Напомним, ранее Валерий Залужный вышел на связь из Лондона и умилил редким кадром с женой. Поклонники экс-главнокомандующего ВСУ засыпали супругов комплиментами.

Вас также могут заинтересовать новости: