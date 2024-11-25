Супруга известного ведущего поделилась подробностями первых лет жизни девочки.

Украинская юрист и блогерша, жена известного ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - впервые рассказала, как ее приемная дочь попала в детский дом. Женщина ответила, кем были биологические родители 9-летней Ангелины.

По словам Инны, родители девочки также были сиротами. Они выросли в детдомах и были не готовы к созданию своей семьи. Во время пребывания в интернатах они получили ментальную инвалидность, вследствие которой не могли жить без помощи. Они не были готовы к появлению ребенка на свет, ведь совсем не понимали, что с ним делать и как его воспитывать.

"Родители моей Ангелины тоже сироты. Они вдвоем попали в интернат по разным причинам. Кто-то осиротел, у кого-то родители пьянствовали, а потом умерли. Дети жили в заведении абсолютно демотивированные, где их разрушили и покалечили. Они не получают должного образования, не могут приобрести знания и получают ментальную инвалидность, которая не дает им развиваться. Они и не могут ничего сделать, потому что интеллект не развился", - рассказала Мирошниченко.

Супруга телезвезды поделилась, что после выпуска из интерната родители Ангелины решили пожениться. Всю жизнь они жили на социальную помощь от государства. Когда у них родилась дочь, то они не занимались ее состоянием здоровья и даже не кормили ее. Пара не понимала, что на то, чтобы ребенок рос и развивался, нужны продукты, на которые нужно зарабатывать деньги.

"В 2 месяца ребенка изъяли, потому что он голодал. Они снова устраиваются в интернатное учреждение. А там не разрешено проживать с ребенком, даже если ты хочешь. Его направляют в детский дом. Там он растет как "ребенок людей с ментальной инвалидностью". На нем сразу ставят крест, что он вырастет таким же", - отметила Инна.

В дополнение, женщина рассказала, что у Ангелины долгое время не было никакого статуса в детдоме. То есть, фактически она жила в интернате, но ее биологических родителей не могли лишить родительских прав, ведь они хотели выполнять свои обязанности, но не могли этого делать.

Сейчас девочка живет в семье юриста и ведущего. Ее удочерили в июне этого года. Супруги также воспитывают 3-летнего приемного сына Марселя, а также дочь Мию и сына Марка.

Напомним, ранее Мирошниченко украсили елку осенью и растрогали реакцией названной дочери. Супруги решили не откладывать праздничный ритуал на зиму и устроили детям новогоднюю атмосферу уже сейчас.

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