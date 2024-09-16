Инна посвятила любимому пост в соцсетях.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - трогательно обратилась к любимому. Женщина поделилась милыми кадрами с мужем.

В своем Instagram блогерша посвятила чувственный пост ведущему. Она опубликовала видео, на котором пара позирует на камеру, обнимаясь и целуясь. В подписи к кадрам Инна назвала Тимура "лучшим человеком во вселенной" и благодарна судьбе, что однажды их пути пересеклись.

Жена телезвезды в очередной раз призналась ему в любви и подчеркнула, что рядом с Мирошниченко научилась наслаждаться жизнью и позволять себе все, что хочется.

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"Можно ежедневно чувствовать себя абсолютно исключительной и вдохновляющей, будто в первый день отношений. Можно ссориться, обижаться, но всегда слышать "ты самое дорогое, что у меня есть, я хочу, чтобы ты была счастлива". Можно каждый день смотреть и думать "если бы я мечтала смело и фантастически, я бы все равно не мечтала о таком, как ты". Можно каждый день понимать, что сегодня любишь еще сильнее. Еще сильнее благодаришь. Еще сильнее гордишься. Еще сильнее хочешь не выпадать из его объятий. Люблю", - написала Инна.

В комментариях подписчики Инны написали, что их пара является настоящим примером и оставили много приятных слов для супругов:

"Какая красивая пара во всех аспектах, какие красивые слова"

"Впечатляюще написано. Впервые читаю подобное признание в любви"

"Восхищаюсь вашей парой и каждым по отдельности, вашей искренностью, толерантностью к людям, любовью и преданностью к детям, все, что вы транслируете вдохновляет и помогает верить в хорошее, спасибо вам"

К слову, Мирошниченко в браке с 2018 года. Они воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка. Год назад пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года, а в этом году в их семье снова произошло пополнение. Ведущий и блогерша удочерили 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о врожденных пороках у приемного сына. По ее словам, 3-летнего мальчика ждет сразу несколько операций.

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