Инна также рассказала об операциях, которые ждут 3-летнего мальчика.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - рассказала о проблемах со здоровьем у приемного сына Марселя. Женщина поделилась, какие операции ждут 3-летнего мальчика.

У Марселя врожденный порок - у него нет прямых мышц живота. Сразу после рождения ему сделали операцию, во время которой органы, которые были снаружи, врачи сложили внутри тела малыша. Однако органы сложили неправильно и у мальчика всегда выпирал животик из-за этого.

"Марсель родился без прямых мышц живота. Это следствие гастрошизиса, врожденного дефекта. Все его органы при рождении выпадали наружу. Их сложили и зашили кожу. Весь год, что он с нами, мы собирали мнения врачей. Все они сходились в том, что ничего не делать с этим опасно. Мышцы держат органы. При отсутствии мышц органы не на своих местах, это может привести к серьезным нарушениям. Их еще и сложили во время той операции в первые часы жизни не так, как должно быть анатомически. Поэтому Марсель всегда был пузанчиком", - поделилась Инна.

Видео дня

Жена ведущего говорит, что только операция по установке специальной сетки помогла бы скорректировать расположение органов. Правда, из-за того, что ребенок постоянно растет, такие операции приходилось бы делать постоянно, чтобы заменять сетки. Поэтому Мирошниченко решили пока не делать такую операцию сыну. С мальчиком произошло настоящее чудо. Он, как говорит Инна, очень часто занимается физическими активностями. Соответственно, накачал мышцы живота и теперь они держат органы Марселя.

"Но что именно надо делать, никто точно не знал. Ставить под кожу сетку и каждые два года менять, потому что тело растет. Срывать сетку, которая приросла в ткани, и ставить новую... Или ходить сутками в бандаже, пока тело не вырастет полностью, и ставить потом. И только наши родительские сердца чувствовали, что для Марселя есть другой выход. Так сложилось, что Марсель гиперактивный. Для других родителей это проблема, а для нас - решение. Его непоседливость накачала ему пресс. Точнее те тонкие мышцы, которые есть у нас под прямыми мышцами живота (и единственные, которые есть у Марселя). Они и держат все тело. Там есть грыжи и много. Но все органы стоят на своих местах, - отметила Мирошниченко.

Однако, по словам блогерши, Марселя все же ждут некоторые операции. Они состоятся в сентябре. Но не являются столь серьезными, как установка вышеупомянутой сетки.

"Мы пока откладываем вопрос операции с сеткой! Уже подтверждено врачами. Марсель все держит под контролем. Марселя ждут другие плановые операции. Уже в этом месяце. Но по сравнению с сеткой это мелочи. И мы с ними справимся!" - убеждена Инна.

Отметим, что звездные супруги также воспитывают дочь Мию, сына Марка и приемную дочь Ангелину.

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко отвели дочерей в первый класс и показали фото с праздника.

Вас также могут заинтересовать новости: