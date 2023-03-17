Настя Короткая рассказала о стоимости жизни в Калифорнии.

Жена украинского ведущего Андрея Беднякова Настя Короткая, которая сейчас живет в США вместе с двумя детьми, призналась, получает ли она денежную помощь как беженка. По ее словам, жизнь в Калифорнии может быть недешевой.

"Конечно все равно дороже, когда я сравниваю, сколько стоят яйца, я оф*геваю. Я покупаю за 4 доллара (примерно 150 гривень - УНИАН) яйца. А есть за 8 баксов", - рассказала в интервью Славе Демину Короткая.

Также жена Беднякова вспомнила, как ей было трудно найти жилье. Мало кто хотел сдавать квартиру или дом женщине с детьми и собакой. Ведь в США важно доказывать, что человек может платить за аренду и имеет работу.

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"Мы так долго искали, это было так тяжело. Все меня поймут, кто живет в Европе и в Америке. Когда ты ищешь квартиру здесь, кем бы ты ни был, у тебя если нет бумажки - ты никто... Так трудно найти и это так психологически травмирует", - добавила она.

Короткая рассказала, что она искала жилье месяц. Все это время она и ее дети жили в отеле. Им очень помог риэлтор. Несмотря на все сложности, жена Беднякова отказалась от помощи. Она не получает деньги как беженка.

"Мы решили не брать никакую помощь. Во-первых, это нечестно, потому что в принципе у нас есть деньги, есть сбережения, которые мы можем себе позволить... Это нечестно, что мы будем брать помощь, то есть у кого-то забираем эту тысячу долларов в месяц", - признала Короткая.

Напомним, ранее Бедняков показал, во что оккупанты превратили его школу.

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