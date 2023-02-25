Телеведущий показал, как сейчас выглядит некогда одно из лучших учебных заведений в городе.

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился работой в тревел-шоу "Орел и решка", показал, что оккупанты сделали с его родной школой в Мариуполе. Раньше учебное заведение было одним из лучших в городе.

Теперь захватчики развесили там свою символику и навязали местным свои порядки - заставили мирных украинцев учить детей по программе РФ.

"Моя школа, в которой я учился. Сразу возле моего дома, который снесли. Она была одной из лучших школ в городе. Современная. И фантастический спортивный сектор: большое футбольное поле, баскетбольная и минифутбольная площадки, беговые дорожки с мягким покрытием. О таком можно было только мечтать, когда я занимался легкой атлетикой", - поделился Андрей.

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Сейчас здание школы перекрашено в цвета российского флага, а также рядом висят флаги России и непризнанной республики оккупантов "ДНР".

"Раскрасили, бл*ть, в другие цвета. Повесили какие-то выдуманные флаги по компьютерной игре и щеголяют", - возмущенно написал в своем блоге звезда "Орла и решки".

Чем сейчас занимается Андрей Бедняков

Телеведущий и шоумен с первых дней полномасштабной войны несет информационную оборону, рассказывая своим поклонникам со всего мира правду о войне в Украине. За это его неоднократно критиковали представители его российской аудитории. Его называли лжецом и пропагандистом, однако Бедняков не устает демонстрировать всему миру то, во что захватчики превратили его малую родину.

Напомним, шоумен Бедняков вспомнил работу с Оксаной Марченко.

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