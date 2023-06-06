Ранее путинист выглядел совсем иначе.

Российский певец Филипп Киркоров, который стал путинистом и не выступил против полномасштабной войны РФ против Украины, перенес немало пластических операций. Сейчас артисту 56 лет, с каждым месяцем он все сильнее меняет свою внешность.

Однако в сети вспомнили, как Киркоров выглядел до пластики. В Telegram-канале "Старый папарацци" появился архивный снимок певца с Машей Распутиной.

Фото было сделано в разгар славы их дуэта, когда Киркоров и певица гастролировали с песней "Роза чайная". Тогда певец уже носил экстравагантные прически, но еще не решался на операции.

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Киркоров часто примерял новые образы. Он красил волосы, стригся, снова отпускал волосы, выстригал себе "хохолок" и даже заплетал косы. В период популярности его дуэта с Распутиной он носил яркие наряды и делал себе необычные прически.

Как Киркоров выглядел в прошлом - фото

Однако раньше образы Киркорова были куда скромнее, чем сейчас. Тогда он еще не так увлекался брендами и выбирал не настолько "кричащие" наряды.

Как Киркоров выглядит сейчас

За последние несколько лет Киркоров сильно изменился. Сначала он выкрасил волосы в белоснежный цвет. Затем он примерял неоднозначные наряды, которыми подчеркивал результаты операций.

Киркорову "слепили" пресс. По слухам, ему еще и вшили импланты в ягодицы. Сам певец не скрывает, что ему нравятся результаты операций. Однако в сети он получает немало критики.

Так, недавно путинист взбесил россиян своим поведением на концерте. Зрители заметили "мутный" взгляд и "едва открывающийся" рот. А в начале мая Киркоров устроил "дикие танцы" в облегающем комбинезоне, из-за которого все обратили внимание на то, как сильно он изменился.

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