Комик говорит, что не планирует менять свой род деятельности.

Друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой дал интервью программе "Зірковий шлях", где ответил на вопрос планирует ли идти в политику. Актер и юморист говорит - чувствует себя лучше в том, чем занимается уже много лет, поэтому категорически против того, чтобы последовать примеру своего друга.

"Я сразу сказал, что это не мое, и я туда не пойду. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимался 20 лет", - подчеркнул Кошевой.

Отметим, "кварталовцы" не остались в стороне от войны. Кошевой признался, кто из "Квартала 95" воюет за Украину.

Напомним, ранее Кошевой рассказал о встрече с Зеленским на Банковой. Туда комик с коллегами приехал чтобы поддержать своего друга.

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