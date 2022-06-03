Друг президента был на Банковой.

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой пообщался с президентом Украины и своим близким другом Владимиром Зеленским. Однако встреча была короткой - всего 15-20 минут, поскольку глава государства был очень занят. Об этом комик рассказал в разговоре с журналистами "Украинской правды".

"Приехали, чтобы поддержать его. Там 15-20 минут у него было, почему-то многие журналисты собирались. Потом мы узнали, что в это время приехал Борис Джонсон. Мы приехали, встретились с Андреем Борисовичем, с Владимиром Александровичем, немного пообщались, спросили у них. Я ему показал немного мемов о "Я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Знаешь, я думаю, что не мы его приехали поддержать, а после встречи было такое чувство, что он нас поддержал. Вышли с эйфорией. Говорит: "Так, все, давайте мне нужно работать". Мы сфоткались еще на память на Банковой перед Офисом президента. Фотку не выставляю, берегу к победе", – рассказал артист.

Евгений отметил, что практически все время поддерживает связь с Зеленским по телефону, но президент из-за занятости может не отвечать на сообщения по 2-3 дня.

Напомним, жена Кошевого перестала общаться с сестрами из Крыма.

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