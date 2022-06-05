"Кварталовцы" не остались в стороне от войны.

Украинский актер комедийного жанра Евгений Кошевой рассказал, кто из его коллег вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

По его словам, Александр Пикалов и Владимир Мартинец еще в начале полномасштабной войны вступили в Нацгвардию, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

"У нас Пикалов в Нацгвардии и Вова Мартинец в Нацгвардии. Они служат в одной части", – сказал Кошевой в интервью "Украинской правде".

Кошевой добавил, что Пикалова пропустили без очереди, что вызвало бурю возмущений у украинцев, которые также хотели встать на защиту своей Родины.

"Саша пошел записаться в Нацгвардию. Пришел, а там длинная очередь стоит. А Сашка тоже там волонтерит. И он говорит: "У меня нет времени, мне нужно ехать, давайте сделаем это как-то быстро" – отметил Кошевой.

Он добавил, что в этот момент Пикалову в спину кричали, что даже здесь он прошел "по блату".

Напомним, ранее продюсер "Квартала 95" показала гримерку после обстрела россиян.

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