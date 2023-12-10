Ее жестко захейтили в сети.

Опальная певица Ани Лорак решила поделиться мыслями о реализации мечты на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала короткий ролик с фотографиями, на которых видно, как менялась Каролина.

Изначально показываются кадры, где она еще совсем маленькая, затем есть фото, сделанный во время началы музыкальной карьеры артистки, и в конце видео можно увидеть, как сейчас выглядит предательница Украины.

"Закрывая глаза, понимаешь, сколько пройдено дорог. Сегодня хочу рассказывать о том, что действительно приносит результаты на пути к мечте. То, что уже на своём личном опыте я поняла, достигла, узнала, научилась и готова поделиться с каждым из вас, с теми, кто готов", - подписала ролик Лорак.

Стоит отметить, что этот ролик сопроводила своей песней "Я вернусь".

Однако не все пользователи сети оценили стремление певицы поделиться своими знаниями. Некоторые из них убеждены, что человек, предавший родную страну, не может влиять на сознание других людей.

Что пишут фолловеры

"А когда ты стала такой с*чкой?"

"Как же вы низко упали, Каролина! У вас нет родины! У вас есть презрение и пренебрежение украинского народа"

"Фиг тебе, а не "я вернусь". В Украине тебя уже никто не ждет"

"Ноги раздвигать с малолетства? Этому научишь? Смешно слушать, не строй из себя порядочную. Все все знают"

"Давай, расскажи нам, как ты стала м*скальской шл*хой?"

Напомним, ранее Тину Кароль обвинили в плагиате на Ани Лорак.

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