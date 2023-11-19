Юзеры не одобрили новый ролик артистки-предательницы.

Опальная певица Ани Лорак презентовала свою новую песню под названием "Чужие" и показала видео, снятое в Дубае. Она в платье и кожаной курточке стоит на берегу океана.

Лорак вошла в образ страдающей женщины и пыталась подтанцовывать под свою новую песню. Она дергала одной ногой и двигала руками. Остальные части тела практически не двигались.

В итоге Каролина Куек (настоящее имя певицы, - УНИАН) просто стала посмешищем в сети. Ее забросали не самыми приятными комментариями:

"Сопли 40-летней нимфы"

"Бюджет песни и клипа 0$, все очень плохо"

"Если хотите упасть в депрессию, слушайте песни такого репертуара"

"Что с ней случилось? Она употребляет или у нее паралич?"

"Песня никакая, впрочем, как и все твои в последнее время"

Почему Ани Лорак хейтят

Ранее Ани Лорак была одной из любимых певиц как украинцев, так и россиян. Однако после того, как она продолжила жить и работать в России после 2014 года отношение украинцев к ней изменилось. Они не давали ей возможности выступать на родине, потому что считали ее предательницей.

На полномасштабное российское вторжение Лорак тоже никак не отреагировала. Она сказала, что считает себя "голубем мира", но не призвала остановить кровопролитие на родине. За это украинцы ее возненавидели. К слову, россияне тоже. Они хотели публичной поддержки, но певица упорно молчит о большой войне. При этом она продолжает жить и выступать в стране-агрессора по сегодняшний день.

Напомним, украинцы в восторге от "военного" варианта хита Лорак "Полуднева спека".

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