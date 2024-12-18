Знаменитости перевоплотились в Рождественских духов, в частности, Бабая, Лютую, Ночниц.

Уже в Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера музыкального фильма "Рождество. Ты не один", в котором снялись украинские певцы и ведущие. Эта лента рассказывает светлую историю о вере в чудо и исполнении желаний во время праздников.

Главной героиней фильма стала девочка Марта, которая сыграла роль Агнии Костик. Она больше всего мечтает о семье. Однако она убеждена, что ей чего-то не хватает, чтобы ее удочерили родители, возможно, красоты, ума или остроумия. По сюжету ленты сказочные Рождественские духи в исполнении артистов и ведущих приглашают Марту в свои миры, обещая подарить необходимые качества и осуществить мечту.

Украинские знаменитости для съемок в картине перевоплотились в сказочных персонажей. Их невероятные образы создавались с помощью уникальных костюмов, специально разработанных для съемок. В ленте украинцы смогут увидеть Бабая, Лютую, Ночниц и других персонажей, которых сыграли Надя Дорофеева, Монатик, Маша Ефросинина, Даша Квиткова, Юрий Горбунов и другие.

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Надя Дорофеева - Флояра

Певица сыграла Флояру - самоуверенную красавицу, вокруг которой вращается весь мир. Ее длинное изысканное платье с капюшоном ярко-красного цвета символизирует страсть, уверенность и силу.

Длинный шлейф подчеркивает, что Флояра всегда находится в центре внимания, но при этом остается недосягаемой. Во время съемок позади Надежды было сердце, которое является символом силы ее героини, которая может владеть эмоциями других.

MONATIK - Бабай

Артист предстал в роли Бабая, который олицетворяет образ "страха под кроватью". Костюм музыканта состоит из материалов, похожих на одеяла, подушки, пледы и обшивки матрасов - элементов, которые ассоциируются с тем, что находится под кроватью.

Также его костюм дополнили различными декоративными элементами, в частности, обертками от конфет, носками, конструктором и другими деталями, которые теряют дети под кроватью.

alyona alyona & Jerry Heil - Масляные

Масленые - это духи, которые живут в бесконечном празднике. Они являются символом гостеприимства, теплоты, смеха, щедрости и национальных традиций.

Реперка предстала в фильме в большом пушистом кожухе из толстой белой пряжи. Ее костюм напоминает традиционный народный костюм, но в современной интерпретации. А вот ее коллега - Jerry Heil - показалась в вязаном платье пастельно-розовых оттенков. В образах девушек также есть интересный акцент - длинные плетеные косы - они являются воплощением украинских девичьих традиций.

Маша Ефросинина - Лютая

Костюм ведущей состоял из черного полупрозрачного кружевного платья и пуховика-накидки оригинального кроя. Она перевоплотилась в образ духа, который является символом контроля и женской красоты. Лютая - это загадочный дух, который играет на контрасте между открытостью и скрытностью. Прическа и макияж Марии, полупрозрачные и лакированные материалы усиливают ощущение драматизма и загадочности.

KAZKA - Туманная

Дух Туманная живет в мире грез и иллюзий. Она олицетворяет эфемерный и фантазийный мир. Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA - примерила на себя венок из цветов на голову, которые символизируют связь с природой, белое платье с пышными рукавами напоминали складки тумана и волны, а многослойность подчеркнула ощущение невесомости.

TAYANNA, ROXOLANA, Даша Квиткова - Ночницы

Ночницы - это духи, которые живут в зеркалах на границе между реальным и магическим мирами. Их короткие платья с геометрическими формами добавляют ощущение магичности, но в то же время недосягаемости девушек, которые могут "видеть" будущее.

Злата Огневич и Ostrovskyi - Белые

Костюмы певцов были достаточно лаконичными и сдержанными, но это не помешало им вписаться в концепцию мира холодной, безупречной красоты, лишенной эмоций и наполненной лишь безграничной любовью к самим себе. Злата и Ostrovskyi перевоплотилась в образы духов Белых. Четкость линий, облегающие формы, декоративные акценты в их костюмах удачно передали то, чем живут эти духи.

Schmalgauzen - Облуды

Коллектив предстал в образах духов Облудов. Их костюмы - это хаотичная комбинация стилей и деталей, отражающая их сущность: они не знают дороги и постоянно находятся в состоянии забвения. Одежда артистов была собрана без логики и случайно, многослойность костюмов и бесчисленное количество аксессуаров намекают на неустанные сборы в путешествие, которое они так и не начнут.

KADNAY, OTOY, Максим Девизоров - Ветры

Духи Ветров символизируют беззаботность и легкомыслие. Костюмы музыкантов и актеры являются воплощением "духов-оторвиголов". Легкие, фактурно замятые или прозрачные ткани подчеркивают их воздушность. Такая легкость является символом вечного движения духов и ветра в их мыслях. Фасоны намекают на отсутствие привязанностей и серьезности, подчеркивая их любовь к веселью.

Андрей Алехин - Птица

Харизматичный дух Рождества - Птица. Она воплощает одновременно беззаботность и таинственность, легкомысленность и детскую непосредственность. Его образ - ярко преувеличенный фешионист: куртка, украшенная эффектными театральными перьями, кожаные брюки и стильная шляпа.

Виктор Андриенко - Перелесник

Строгость, логика и интеллект Перелесника выразительно подчеркнуты его строгим монохромным силуэтом костюма. Никаких лишних деталей - только уважение к порядку, определяющему его жизнь. Высокая цилиндрическая шляпа и трость служат не только символами статуса, но и олицетворением уверенности в его словах, действиях и мыслях.

Юрий Горбунов - Хозяин

Хозяин - верховный дух, стоящий на страже порядка. На протяжении сюжета он предстает в разных образах, но истинную сущность открывает лишь в конце. Его наряды, цвет костюма и тщательно подобранные аксессуары подчеркивают неизменную преданность правилам и непоколебимую уверенность в себе.

Екатерина Осадчая - Экскурсоводка

Экскурсоводка - это воплощение классической женственности и утонченности, соединенной с энциклопедическими знаниями. Она сохраняет строгость и собранность, однако излучает тепло и уют, гармонично дополняя свою миссию - делиться легендами о духах Рождества.

Ее элегантность подчеркивают зеленые перчатки, символизирующие жизнь, энергию и рождественский дух, а завершенности образу добавляет изысканный головной убор. Уникальное сочетание винтажного стиля с современными акцентами делает ее образ незабываемым и очаровательным.

KOLA - Воспитательница

Ярко-розовый костюм воплощает ее доброту, искренность и оптимизм. В то же время жакет добавляет образу строгости и профессионализма, подчеркивая ее роль воспитательницы - человека, который привносит порядок и гармонию в детский мир.

Агния Костик - девочка Марта

Главная героиня Марта - скромная, трогательная и мечтательная девочка, которая с открытым сердцем принимает все новое. Она воплощает образ искренности и доброты, стремясь осуществить свою самую большую мечту - найти семью, преодолевая все трудности на своем пути. Ее ярко-зеленое пальто, красно-белая вязаная шапка с косичками и помпонами, разноцветные полосатые гетры и шнурованные ботинки в клеточку подчеркивают детскую мечтательность и оптимистичное восприятие жизни.

Костюмы разработаны управлением стиля группы 1+1 media под руководством Ольги Слонь. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер - Катя Царик, авторы идеи и сценария - Анастасия Алексеева и Леша Чащин, музыкальный продюсер - Сергей Могилевский, автор композиций - Евгений Триплов, исполнительный продюсер - Татьяна Писанко.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поразила перевоплощением на Рождество и рассказала о реакции мужа-воина. Ведущая ответила, сможет ли ее любимый, который служит в ВСУ, провести праздник в кругу родных.

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