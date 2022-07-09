Певица разместила у себя в профиле забавное видео, сделанное ее фанатами.

Украинская певица Надя Дорофеева показала у себя в TikTok-блоге короткий ролик, который сделали ее поклонники. На первом снимке Надежда еще маленькая. Она запечатлена в огромном жилете, который девочке явно велик.

Затем показаны несколько современных фото артистки, где она позирует в пальто, кардиганах и другой одежде оверсайз.

Таким образом фанаты решили показать, что любовь Дорофеевой к свободной огромной одежде прослеживалась еще в раннем детстве.

Отметим, когда-то ходили слухи, что Надежда ходит в широкой одежде из-за того, что комплексует из-за своей худобы. Но певица в одном из своих интервью призналась - комплексов у нее нет, а носить наряды свободного кроя - стильно и комфортно.

Напомним, в марте этого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Расстаться они решили после шести лет брака. Настоящую причину звезды, конечно же, скрыли от общественности. В июне 2022 года стало известно, что Дорофеева уже состоит в отношениях с Михаилом Кацуриным.

Также УНИАН писал, что поклонники принялись успокаивать Дантеса после подтверждения нового романа Дорофеевой.

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