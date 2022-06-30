Украинский певец и шоумен опубликовал ролик у себя в Instagram-блоге.

Украинский шоумен и певец Владимир Дантес под гитару исполнил новую песню на украинском языке. Артист сказал, что написал эту композицию в то время, когда в его жизни был непростой период. На видео, опубликованном в Instagram, Владимир поет о любви.

"В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с тем/той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить. Да, много семей/пар сейчас в разных городах, странах. Но все, как и я, ждут, когда можно будет встретить их с поезда, чтобы наконец-то обнять. Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и произошло", - поделился экс-супруг Надежды Дорофеевой.

Отметим, 18 марта артисты заявили, что они расстались после шести лет брака. Причину развода они не назвали, однако уточнили, что расстались друзьями.

Какое-то время ходили слухи, что у Нади теперь роман с Михаилом Кацуриным. В июне Дорофеева подтвердила данную информацию, опубликовав трогательное фото со своим новым избранником.

Напомним, Дорофеева, несмотря на развод, поздравила Дантеса с днем рождения.

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