21 июня Надежда официально подтвердила, что у нее роман с Михаилом Кацуриным.

С того момента, как Вова Дантес и Надя Дорофеева заявили о своем расставании, ходили слухи о якобы новых отношениях Нади. Информация была неподтвержденной до 21 июня, когда певица опубликовала счастливое фото со своим новым избранником. Как и предполагали слушатели, им оказался Миша Кацурин, который весной этого года развелся со своей женой Дашей.

Поклонники Дантеса решили, что его нужно поддержать в такой непростой ситуации и атаковали его комментарии под последним постом в Instagram.

"Вова, всё равно ты лучший", "Дантес, ты лучший. Заслуживаешь лучшую вторую половинку!!!", "Вова, любим тебя за то, какой ты есть!", "Все будет хорошо, Вовчик", "Бл*, Вовчик, тебе Надюха изменяет. Вроде как", "Завидный жених", - пишут фанаты.

Ни на один из комментариев артист не ответил.

А вот и то самое обсуждаемое фото, после которого фанаты Нади Дорофеевой окончательно убедились в том, что она крутит роман с Михаилом Кацуриным.

Напомним, Позитив показал интимные фото с Дорофеевой, после чего в сети принялись обсуждать любовный многоугольник.

Вас также могут заинтересовать новости: