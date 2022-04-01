Ведущая взбесилась из-за новостей, что и ее семье никто не давал статус беженцев.

Скандальная ведущая Снежана Егорова, которая всегда поддерживала президента России Владимира Путина и не осуждала войну в нашей стране, накинулась на консульство Украины в Турции.

Ранее она жаловалась на то, что из-за ее политической позиции в Турции отказали продлевать визу ее детям. Затем появилась информация, что Егорова таки добилась своего и она получила вместе со своей семьей статус беженца.

Позже в СМИ начала распространяться информация о том, что это неправда. И никто не давал Снежане и ее несовершеннолетним детям статус беженца во время войны в Украине.

В связи с этим сама Егорова заявила, что консульство Украины в Турции якобы не знает закон.

"Не ходите за ответом в консульство Украины в Анталии… Они не в курсе, что такое закон! Те, кто совершил преступление в отношении малолетних детей, не продлив им срок действия загранпаспортов, не могут сказать вам правду! А правда здесь! В Турции дети и женщины под защитой закона, особенно когда есть прямые признаки преследования власти", - написала Егорова.

Напомним, ранее Егорова назвала украинских детей "янычарами" и предателями.

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