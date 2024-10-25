Артистка раскрыла причину отчисления.

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что ее старшую дочь - 19-летнюю Машу - отчислили из американского университета. Исполнительница раскрыла причину, почему девушка была вынуждена вернуться из США в Украину.

Маша поступила в престижный музыкальный вуз Беркли в Бостоне, США. Однако девушку недавно отчислили и она вернулась на родину. Причиной этому стала ее студенческая виза, которую аннулировали. Дело в том, что Маша не придерживалась правил и не приехала на учебу вовремя.

"Моя Маша поступила в Беркли еще полтора года назад и собиралась уезжать, но из-за операции она осталась. И год прошел и Маруся должна была ехать в Америку. Но она решила, что у нее здесь куча каких-то дел. Когда она приехала в Бостон, звонит мне в четыре часа и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спрашиваю почему. Она отвечает: "Я не знаю, меня держат здесь, не дают говорить". Позже она мне звонит и говорит: "Мама меня пустили в страну по той туристической визе, которую я потеряла, а студенческую мне аннулировали", - поделилась артистка.

Дочь знаменитости пыталась уладить ситуацию в Америке. По ее словам, она предупреждала представителей университета, что вернется к учебе позже, однако это не помогло ей. После нескольких попыток Маше все же не удалось восстановить документы. Сейчас звездная мамочка занимается оформлением новой визы для дочери. Полякова говорит, что примерно через 2 месяца девушка снова поедет учиться за границу.

"В университете ее спросили, где она была. Маша говорит: "Дома". Ей в ответ: "Вы вовремя не приехали и вашу визу аннулировали, а вас отчислили из университета". Я потом спрашиваю: "Маша, а как так получилось?" Она отвечает: "Мам, я не знаю, я написала им письмо, что я буду позже. Я предупредила". А там такая тема, что не связаны департаменты. Если тебе университет согласовывает студенческую визу, а ты не приезжаешь до какого-то числа, то она автоматически аннулируется. Она думала это можно решить. Она приехала в правовое государство, развернулась и приехала домой. Но все нормально. Через два месяца она поедет на следующий курс обратно. Все сделали, восстановили", - добавила певица.

Напомним, ранее старшая дочь Оли Поляковой впервые рассказала о своем парне. Маша ответила, как долго она находится в отношениях.

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