Певица рассказала, как девочка травмировалась.

Известная украинская певица Камалия сообщила, что одна из ее 11-летних дочерей от миллиардера Мохаммада Захура - Мирабелла - попала в больницу. Девочка получила серьезную травму.

Артистка рассказала о досадном инциденте в своем Instagram. Она опубликовала видео из клиники и поделилась, как Мирабелла травмировалась. Произошло это в гостях у друзей у семьи.

Дети играли, бегали по дому и неожиданно девочка поскользнулась и ударилась ногой о мебель, в результате чего травмировала палец. Звездные родители сразу отвезли дочь в больницу, где оказалось, что у девочки перелом пальца ноги. Ей наложили гипс на ногу. Девочку не госпитализировали, но медики посоветовали ей как можно меньше нагружать ногу.

Видео дня

"К сожалению, случилась новая беда. В гостях у друзей, где девочки весело бегали босиком по комнате, Мирабелла поскользнулась и сильно ударилась пальцем о край мебели. И снова эта знакомая боль и новый перелом, на этот раз пальчика на ноге. Это так больно, как маме, видеть, как твой ребенок снова и снова проходит через боль. С каждым его шагом чувствую, как сжимается мое сердце", - написала знаменитость.

Это уже не первая травма в жизни Мирабеллы. В конце лета она попадала в больницу с переломом. Девочка упала с самоката и получила перелом руки. Камалия надеется, что дочь быстро оправится от травмы и восстановится, как и в прошлый раз.

"Еще совсем недавно я благодарила врачей "Охматдета" за их поддержку и помощь нашей дочери, которая упала с электросамоката и получила перелом руки. Мы с надеждой смотрели на ее путь к выздоровлению, надеясь, что это испытание пройдет. Надеемся на скорейшее выздоровление нашей маленькой храброй девочки", - добавила звезда.

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала о пластических операциях, которые она делала. Артистка ответила, что заставило ее прибегнуть к изменениям во внешности.

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