Говорят, что она ушла не по собственному желанию

На днях известный итальянский модельер Донателла Версаче объявила о том, что уходит из модного дома Versace. После почти 30 лет работы она покинула должность креативного продюсера. Однако стало известно, что является причиной такого решения.

Как пишет издание Page Six, 69-летняя женщина ушла не по собственному желанию из семейного бизнеса. По слухам, она была вынуждена это сделать из-за определенных людей.

"Похоже, что Донателлу планировали отстранить с должности главного креативного директора Versace после того, как она поссорилась с Джоном Д. Айдолом, генеральным директором компании, на фоне резкого падения продаж. Донателла - это единственное, что привлекало всех в Versace. Но сейчас ее пытаются сделать виноватой во всем, хотя любой, кто внутри бренда, знает, что все сводится к плохому управлению", - рассказал инсайдер.

Видео дня

Известно, что компания Capri Holdings Idol купила модный дом Versace в 2018 году. Однако сейчас она хочет продать его известному бренду Prada. Как отмечают инсайдеры, Донателла была против такого решения, из-за чего также не могла найти общий язык с Джоном Д. Айдолом. Теперь по контракту Версаче не имеет права использовать свою известную фамилию для любых других брендов, которые она может создать в будущем и не будет разрабатывать им одежду как дизайнер.

"Она вступила в это партнерство с большими надеждами и делала то, что считала лучшим. У нее не было проблем с планом наследования, но руководители Capri не уважали ее как человека. Она хотела защитить свою семью и свое наследство. Им было наплевать. В конце концов, Донателла теперь в такой ситуации: она больше не может использовать свою фамилию. Она даже не будет заниматься дизайном одежды", - добавил инсайдер.

Что известно о Донателле Версаче и ее работе

Бренд Versace основал брат Донателлы - Джанни - в 1978 году в Милане. Однако после его смерти она стала главным лицом в модном доме. Донателла сделала бренд более узнаваемым и превратила его в символ гламура и изысканности. В частности, Versace создавал наряды от кутюр и сотрудничал с самыми известными мировыми звездами: Дженнифер Лопес, Холли Берри, Гвинет Пэлтроу и со многими другими.

Напомним, ранее Донателла Версаче рассказала о стиле, независимых женщинах и провокациях.

Вас также могут заинтересовать новости: