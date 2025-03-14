На должности креативного продюсера бренда она была почти три десятилетия.

Известный итальянский модельер Донателла Версаче уходит с должности креативного продюсера модного дома Versace. На ней она была почти 30 лет, после смерти своего брата Джанни, который был основателем бренда.

Новость об изменениях 69-летняя женщина сообщила в своем Instagram. Донателла отметила, что теперь на ее месте будет дизайнер Дарио Витале - экс-директор бренда Miu Miu.

"Для меня всегда была важна поддержка следующего поколения дизайнеров. Я очень рада, что Дарио Витале присоединится к нам, и с нетерпением жду возможности увидеть Versace новыми глазами. Я хочу поблагодарить мою невероятную команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми я имела честь работать более трех десятилетий", - отметила модельер.

Видео дня

Версаче также вспомнила о брате и подчеркнула, что продолжать его дело - это было честью для нее. О покойном Джанни и своей новой роли она написала так:

"Он был настоящим гением, но я надеюсь, что имею немного его духа и упорства. В своей новой роли главного амбассадора бренда я буду оставаться самым ярым поклонником Versace. Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце".

Кстати, сам дизайнер Дарио Витале уже отреагировал на свое новое назначение.

"Дом Versace имеет уникальное наследие, которое охватывает десятилетия и сформировало историю моды. Я хочу выразить искреннюю благодарность Донателле за ее доверие ко мне и за ее неутомимую преданность необыкновенному бренду, которым Versace является сегодня. Для меня является привилегией способствовать будущему росту Versace и его глобальному влиянию благодаря моему видению, опыту и преданности делу", - подчеркнул мужчина.

Что известно о Донателле Версаче и ее работе

Донателла Версаче после смерти брата была главным лицом в модном доме Versace. Она сделала бренд более узнаваемым и превратила его в символ гламура и смелости. В частности, Versace создавал наряды от кутюр, сотрудничал с самыми известными мировыми звездами, выпускал ароматы, ювелирные украшения и многое другое. К слову, Донателла была автором известного зеленого платья для Дженнифер Лопес на "Грэмми" в 2000 году. Последней же коллекцией для Версаче стал показ в Милане зимой этого года.

Напомним, ранее Донателла Версаче рассказала о стиле, независимых женщинах и провокациях.

Вас также могут заинтересовать новости: