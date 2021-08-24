Также дизайнер неоднократно выступала в поддержку блондинок.

Итальянский дизайнер Донателла Версаче с 1997 году руководит модным одноименным домом. Изначально ее коллекции не вызывали особого восторга, поэтому женщина начала искать что-то новое и интересное. Новые модели одежды были более женственными, удобными и менее сексуально агрессивными. При этом остались главные компоненты узнаваемого стиля Versace - эротика и роскошь.

К слову, Донателла была первой, кто приглашал мировых звезд для участия в модных показах. Среди них такие известные персоны, как сэр Элтон Джон, Элизабет Хёрли, Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Мосс. Эти звёзды были постоянными гостями на шоу Versace, а на одном из показов даже побывал принц Чарльз.

Доннатела также приглашала своих хороших друзей Дженнифер Лопес, Мадонну, Кристину Агилера, Джонатан Рис-Майерс и Деми Мур в качестве лиц для рекламы. Её популярность выросла, когда она спроектировала известное Versace Green Dress, так же известное как "платье-джунгли", которое надела Дженнифер Лопес на церемонию Грэмми в 2000 году.

Предлагаем вам вспомнить все ее самые знаковые высказывания, которые не оставят равнодушной ни одну женщину.

Сильную женщину мужчины опасаются. Когда у вас есть карьера, вы знамениты, тогда окружающие вас действительно боятся. Вещи от Versace лишь помогают чувствовать себя увереннее - остальное только за вами. Я уверена, что блондинка - это стиль жизни. Как по мне, мы бесстрашные и смелые. Перекрасить меня - это была идея Джанни (брат Донателлы, - УНИАН). Не переношу, когда личность прячется за "чужой" одеждой: когда вы одеты как интеллигент, но на деле и книги не прочитали, или позиционируете себя как крутая девчонка, а в жизни боитесь даже шага ступить. Украшений у женщины должно быть значительно больше, чем одежды. Мода дарит счастье. Это радость. Но не терапия. Хотите, чтобы модные вещи были удобными? Тогда сидите дома в своих пижамах. В fashion-индустрии нельзя оперировать такими понятиями. Каблуки - мое все. Я же ростом с Бруно Марса! Никогда не ношу обувь на плоском ходу: сразу теряю равновесие и падаю. Единственное исключение - кроссовки: на тренировках без них никак. Но даже в спортзале я всегда в total black - ну и про бриллианты не забываю, конечно. Три главные ошибки в моде? Дешевые костюмы, дешевая обувь и дешевые рубашки. Я люблю провоцировать. Для меня это так же естественно, как дышать. Провоцировать - это мой талант.

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Автор: Диана Могилевич