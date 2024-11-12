Новоизбранный президент США провел время с внучкой.

После избирательной победы в 2024 году, Дональд Трамп, как новоизбранный президент США, провел уикенд в кругу семьи, отдыхая с внучками Каей и Хлоей.

Недавно внучка Трампа, 17-летняя Кайя, поделилась фотографиями с семейного выходного дня. На снимках Дональд выглядит расслабленным, улыбающимся.

Видео дня

Трамп, в бейсболке с лозунгом "Сделаем Америку снова великой", проводит время за игрой в гольф с внучками.

"Воскресенье с дедушкой", - подписала Кайя фото.

На этот раз компанию Трампу составил и известный предприниматель Илон Маск вместе с сыном. Кайя пошутила, что со временем Илон может стать для нее "дядей", ведь он неоднократно выражал свою поддержку Дональду.

Многие подписчики выразили восхищение тем, как Трамп сочетает свою президентскую деятельность со временем для семьи, отмечая, что такие моменты позволяют увидеть его человеческую сторону. В то же время некоторые пользователи также отметили, что это не обычный день для президента, когда он может расслабиться за игрой в гольф с внуками.

Также среди комментариев есть ироничные замечания относительно присутствия Илона Маска, многие шутят, что он уже "дядя" для семьи Трампов.

Напомним, Мадонна эмоционально отреагировала на результаты выборов.

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