Заметно, что у Сары очень хорошие отношения с отцом.

Дочь украинской певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара поздравила своего отца Михаила Кипермана с днем рождения.

Девочка обнародовала их совместные фото, на которых она позирует в шортах и черном реглане, а бизнесмен - в штанах и белой футболке. Они стоят у зеркала и делают сэлфи.

На другом фото видно, что они уже пришли в какое-то заведение, чтобы отпраздновать день рождения, и решили немного подурачиться.

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"С днем рождения, папа", - подписала фото Сара и добавила несколько "сердечек".

Отметим, в 2006 году Брежнева вышла замуж за олигарха Михаила Кипермана, и уже через три года у них родилась дочь Сара. Старшая дочь Веры - Соня - также носит фамилию Киперман, несмотря на то, что ее родным отцом является Виталий Войченко. В 2012 году Брежнева и Киперман развелись, но даже после развода певица оставила фамилию экс-мужа. Позже она вновь вышла замуж за Константина Меладзе.

Напомним, ранее старшая дочь Веры Брежневой показала парня-иностранца.

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