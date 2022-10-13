Пара выглядит очень счастливой на фотографиях.

Дочь украинской певицы Веры Брежневой - Соня - показала своего парня из Соединенных Штатов Америки. Молодого человека зовут Бек Добржански.

Так, 21-летняя Соня Киперман поздравила возлюбленного с годовщиной, а он, в свою очередь, назвал ее королевой и признался девушке в любви.

"Счастливой годовщины, Бек", – написала Соня. Видео дня

Интересно, что Бек поделился с поклонниками достаточно забавными фото Сони. На одном из снимков она есть сосиску в тесте, а на другом - тискает кота.

Отметим, Соня - дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая с начала войны занимается волонтерством в Польше, и бизнесмена Виталия Войченко. Известно, что влюбленные жили в гражданском браке.

В 2006 году Брежнева вышла замуж за олигарха Михаила Кипермана, и уже через три года у них родилась дочь Сара. К слову, старшая дочь певицы тоже носит фамилию Киперман. В 2012 году они развелись.

В октябре 2015 года певица тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

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