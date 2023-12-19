Орбакайте весело провела время с Киркоровым и другими россиянами.

Дочь российской звезды Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, кажется, не спешит покидать страну-агрессор. На днях она засветилась в Hello Winter Party в отеле "Метрополь". Звезда пришла на вечеринку в компании сына Дени.

Там артистка весело проводила время в компании известных путинистов. Среди гостей также был бывший супруг Примадонны - Филипп Киркоров. Он с Орбакайте сидел за одним столом.

Стоит отметить, что еще недавно появилась информация о том, что Орбакайте планирует покинуть Россию и переехать в США. РосСМИ сообщали, что певица уже купила билеты.

При этом в заявлении говорилось, что Орбакайте планирует поехать в США в отпуск, однако потом вновь вернется в Россию.

К слову, Орбакайте так и не высказалась относительно полномасштабного российского вторжения. А вот ее звездная мама Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкины и младшими детьми - Лизой и Гарри - выехала из страны-агрессора в Израиль.

Позже они перебрались на Кипр, чтобы переждать войну в Израиле, развязанную боевиками ХАМАСа. Однако на днях они вернулись на родину Галкина, чтобы посетить юбилей Андрея Макаревича.

Напомним, на юбилеи Андрея Макаревича пьяный Галкин публично разнес бывшего мужа Пугачевой.

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