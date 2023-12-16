Стоимость корпоративов Орбакайте в РФ немного снизилась, узнали журналисты.

Российская певица Кристина Орбакайте - дочь исполнительницы Аллы Пугачёвой, недавно вернулась в РФ, но "все же поедет обратно в США".

Орбакайте выступит на новогодних корпоративах, а потом отправится в Штаты, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на сведения источника из окружения артистки. "…певица уже купила билеты… отъезд в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. Потому что потом артистка вновь вернется в РФ - не исключено, что по работе", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, стало известно, что цены на корпоративы Орбакайте немного снизились - теперь выступление стоит не 5 миллионов рублей, а 4,5 млн (около 2 млн гривень).

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Напомним, в начале декабря Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США и приняла участие в гала-концерте "Песня года".

В центре внимания Алла Пугачёва - новости, которые сегодня стоит знать

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Украинская певица Светлана Лобода утверждала, что Пугачёва и Галкин всегда говорят друг за друга. По ее словам, "все, что говорит он (супруг, - Ред.) - это все, что думает Алла Борисовна".

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