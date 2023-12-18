Примадонна выкрикивала Галкину, чтобы он меньше пил алкоголя.

Российский шоумен Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой посетил юбилей лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который проходил в Израиле.

Во время концерта Макаревича Галкин вышел на сцену в нетрезвом виде. Более того, он выпил еще несколько рюмок алкоголя прямо перед зрителями и жестко разнес Путина и бывшего супруга Примадонны - Филиппа Киркорова.

Он сказал, что Пугачева сдавала ДНК-тест, который показал, что она на половину россиянка, на половину – полячка, а еврейская кровь в ней не течет. Сюда же Галкин приплел и Киркорова.

"В тот же пакет плюнул Филипп. Я неуполномочен говорить обо всех процентах, потому что это может разрушить миф о болгарском происхождении, но по секрету скажу, что на 2% Киркоров – североамериканский индеец", - добавил шоумен.

Также Галкин заговорил и о Путине и его двойниках. По его словам, он уже достаточно пожил, поэтому видел настоящего диктатора.

"Песков же проговорился, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я думаю, если двойников много, их же где-то держат вместе. Вряд ли им дают расходиться. Есть такое место под Москвой, и они там все вместе", - отметил шоумен.

Пугачева, видимо, не знала, что ее супруг устроит такой стендап на юбилее Макаревича. Поэтому она, находясь в зале, выкрикивала ему, чтобы он прекращал злоупотреблять алкоголем.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой покидает Россию.

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